2019-04-06T12:53:38+03:00
Происшествия

Пенсионер из Воронежа хотел взять кредит на лечение жены, но попал в ловушку мошенников

Предположительно, ему звонили из Оренбургской области
Олег ИВАНОВ
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Пенсионер нуждался в деньгах, но в итоге лишился последних сбереженийПенсионер нуждался в деньгах, но в итоге лишился последних сбереженийФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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65-летнему жителю Воронежа 4 апреля около 13.00 позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что поможет пенсионеру получить кредит, который тот действительно намеревался взять на лечение жены. Мошенник заверил пожилого воронежца, что тому необходимо оформить страховку.

Мошенники убедили пенсионера перевести 87 500 рублей на счет их карты. Только на следующий день, поняв, что стал жертвой обмана, пенсионер обратился к полицейским.

По предварительным данным, установлено, что абонентский номер, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Оренбургской области. Возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество».

Всего в тот день жертвами мошенников стали шесть жителей нашего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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