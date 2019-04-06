2019-04-06T11:32:07+03:00
Происшествия

Под Воронежем перебегавший дорогу 10-летний мальчик попал под машину

Мальчик решил перейти в месте, где не было пешеходного перехода
Олег ИВАНОВ
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Ребенок не дошел до переходаРебенок не дошел до переходаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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5 апреля около 17.45 у одного из домов по улице Крупской в городе Семилуки под машину попал 10-летний мальчик. Ребенок решил перейти проезжую часть в месте, где не было пешеходного перехода. В это время на него и наехал автомобиль «Мазда 3», за рулем которого был 24-летний житель Рамонского района.

- В результате ДТП пешеход с полученными телесными повреждениями был доставлен в медучреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 100 ДТП, из них в областном центре – 76, на федеральных трассах – 4, в районах области – 20. В 2 ДТП травмы различной степени тяжести получили 2 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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