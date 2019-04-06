В Воронеже создали петицию, чтобы сохранить гайд-парки на прежних местах

СЕГОДНЯ 10:52 2019-04-06T10:52:49+03:00

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4 апреля на сайте change.org воронежец Виталий Потапов создал петицию с призывом: «Не дать закрыть гайд-парки Воронежа». На данный момент ее подписало уже более 160 человек. В своем обращении автор требует оставить существующие гайд-парки на своих местах, а также создать дополнительный гайд-парк на площади Ленина.

Напомним, 4 апреля в Воронеже действительно прошли «экспертные консультации» по вопросу: «Стоит ли актуализировать местоположения гайд-парков?». Представители правоохранительных органов отметили, что, скорее всего, потребуется актуализация перечня специально отведенных под публичные выступления мест. В рамках мероприятия даже была продемонстрирован один из вариантов размещения гайд-парков.

Однако пока рано говорить о том, каков будет финальный проект. Татьяна Зражевская, уполномоченный по правам человека в Воронежской области, посоветовала для начала собрать рабочую группу из людей, которые имеют опыт работы по подобным объектам. Пока можно сказать лишь, что все стороны сходятся во мнении, что гайд-парки стоить «разрядить» в центре и частично перенести в другие районы. Мы продолжим следить за тем, как будет проходить этот процесс.

ИСТОЧНИК KP.RU