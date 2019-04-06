В Воронеже у киоска быстрого питания заметили гигантскую мускусную крысу

СЕГОДНЯ 10:37 2019-04-06T10:37:15+03:00

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Необычное животное на днях воронежцы увидели у киоска быстрого питания на улице Грамши. Нечто похожее на гигантскую крысу вперевалочку выбежало из-за мусорного контейнера и побежало вдоль дороги. Единственный вопрос, который возник у горожан: «Что это?».

В социальных сетях воронежцы распознали грызуна - это была ондатра. Она действительно напоминает обычную крысу, ее даже часто называют мускусной крысой, однако это животное заметно крупнее.

Проблема в том, что ондатра ведет полуводный образ жизни. Она селится по берегам рек, озер, каналов и болот. Многие воронежцы засомневались, что животное могло само забраться так далеко. Появилось предположение, что кто-то специально ее поймал в районе водохранилища и зачем-то перевез. Воронежцы уверены, что животное нужно отловить и отвезти в родной ореол обитания. Вот только этим должны заниматься специалисты, учитывая размер тех же зубов ондатры.

ИСТОЧНИК KP.RU