В Воронеже время работы платных парковок наконец-то сократили на час

СЕГОДНЯ 09:44 2019-04-06T09:46:19+03:00

После 19.00 вы можете спокойно оставлять свой автомобиль на парковке в центре города и не думать о деньгах Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Об этих изменениях говорили с конца января

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Период бесплатного пользования парковочными местами в центре Воронежа наконец-то увеличили на час. Это изменение было анонсировано еще 31 января на заседании в областной Думе. Однако только 5 апреля соответствующее постановление опубликовали на сайте городской администрации.

Если раньше платить приходилось с понедельника по пятницу вплоть до 20.00, то теперь в будни уже после 19.00 вы можете спокойно оставлять свой автомобиль на парковке в центре города и не думать о деньгах.

Кроме того, время бесплатной стоянки у больниц, поликлиник, детсадов и школ теперь уже официально увеличили с 15 минут до одного часа. Заметим, что речь идет только о медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения.

Приятный бонус для владельцев электромобилей - им разрешили не платить за парковку. Много ли таких счастливчиков в нашем городе?

Также не придется думать о времени стоянки водителям машин пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции и других спецмашин, используемых для устранения аварийных ситуаций.

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Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU