2019-04-06T09:46:19+03:00
Общество

В Воронеже время работы платных парковок наконец-то сократили на час

Об этих изменениях говорили с конца января
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
После 19.00 вы можете спокойно оставлять свой автомобиль на парковке в центре города и не думать о деньгахПосле 19.00 вы можете спокойно оставлять свой автомобиль на парковке в центре города и не думать о деньгахФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Период бесплатного пользования парковочными местами в центре Воронежа наконец-то увеличили на час. Это изменение было анонсировано еще 31 января на заседании в областной Думе. Однако только 5 апреля соответствующее постановление опубликовали на сайте городской администрации.

Если раньше платить приходилось с понедельника по пятницу вплоть до 20.00, то теперь в будни уже после 19.00 вы можете спокойно оставлять свой автомобиль на парковке в центре города и не думать о деньгах.

Кроме того, время бесплатной стоянки у больниц, поликлиник, детсадов и школ теперь уже официально увеличили с 15 минут до одного часа. Заметим, что речь идет только о медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения.

Приятный бонус для владельцев электромобилей - им разрешили не платить за парковку. Много ли таких счастливчиков в нашем городе?

Также не придется думать о времени стоянки водителям машин пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции и других спецмашин, используемых для устранения аварийных ситуаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что нужно знать о платных парковках в центре Воронежа? Рассматриваем главные вопросы [карточки].

Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже создали петицию, чтобы сохранить гайд-парки на прежних местах
В Воронеже у киоска быстрого питания заметили гигантскую мускусную крысу
В лесах Воронежской области убирают сухие и сломанные деревья
Воронежцев приглашают на Пасхальные мастер-классы
Губернатор Воронежской области доложил Дмитрию Медведеву о ходе посевной кампании
Воронежские экологи потребовали убрать мусор вдоль железной дороги
В Воронеже замначальника отдела судебных приставов заплатит штраф в 350 тысяч рублей
В Воронеже в рамках программы капремонта приведут в порядок БСМП№1 и театр кукол «Шут»
В центре Воронежа сотрудники ГИБДД взяли на себя функции светофора
Воронежский танк Т-34 пройдет в праздничном эшелоне «Поезд Победы»
На капитальный ремонт медучреждений Воронежской области выделят больше 659 миллионов
Водитель воронежского автобуса заплатит штраф за то, что не пропустил на «зебре» пешеходов
В Воронеже наркозакладчиков пытаются изгнать культурным объявлением