Воронежцев приглашают на Пасхальные мастер-классы

СЕГОДНЯ 19:32 2019-04-05T19:32:01+03:00

Горожан научат раскрашивать яйца и готовить другие праздничные сувениры

Изменить размер текста: A A

В преддверии Светлого Христова Воскресения в Воронеже пройдут традиционные Пасхальные благотворительные мастер-классы в рамках духовно-просветительского проекта «Благодатный огонь в сердце каждого».

Мастер-классы состоятся 7 и 14 апреля.

Профессиональные художники и мастера научат детей и взрослых росписи и золочению Пасхальных яиц, сувенирных предметов, бисероплетению, декупажу, оригами и многому другому.

7 апреля они будут работать в новом Атриумном зале на 3 этаже Центра Галереи Чижова с 10:00 до 16:00. Открытие мероприятия состоится в 13:00.

14 апреля мастер-классы пройдут в ТРЦ «Сити-парк Град» с 10:00 до 16:00. Открытие мероприятия состоится в 12:00.

Также 20 и 21 апреля начнут работу выставки Пасхальных сувениров: в Центре Галереи Чижова с 20 апреля по 5 мая (с 10:00 до 22:00) и в ТРЦ «Сити-парк Град» с 21 апреля по 5 мая (с 10:00 до 22:00).

ИСТОЧНИК KP.RU