Губернатор Воронежской области доложил Дмитрию Медведеву о ходе посевной кампании

СЕГОДНЯ 19:07 2019-04-05T19:07:49+03:00

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5 апреля воронежский губернатор Александр Гусев в Москве принял участие в селекторном совещании, которое провел председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Его темой стала посевная кампания.

Глава региона доложил, что воронежские аграрии приступили к яровому севу. К этому моменту посеяли 12 тысяч га. По планам этого года, яровыми более 1,7 млн га.

Посевы сахарной свеклы составят 136 тысяч га. А подсолнечника меньше прошлогоднего. Вместе с тем в регионе сделают ставку на увеличение площади посевов сои для обеспечения кормами животноводческих хозяйств.

.- Озимыми культурами в регионе засеяно 772 тысячи га, на текущий момент их состояние на 97% посевных площадей оценивается как хорошее и удовлетворительное. Опасений по поводу гибели нет, - рассказали в пресс-службе правительства области.

Хозяйства области уже закупили 222 тысячи тонн минеральных удобрений при потребности 275 тысяч тонн. Для посевной компании подготовлено 131 тысяча тонн семян зерновых и зернобобовых культур.

Обеспеченность горюче-смазочными материалами в среднем по региону составляет 131 % (по дизтопливу) и 101 % (по бензину) от потребности на период полевых работ.

ИСТОЧНИК KP.RU