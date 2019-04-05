В лесах Воронежской области убирают сухие и сломанные деревья

СЕГОДНЯ 20:01 2019-04-05T20:01:33+03:00

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Для снижения риска возникновения пожаров с 2015 года в лесничествах Воронежской области проводится ежегодная уборка неликвидной древесины: валежника, сухостоя, поломанных деревьев. Затем собранные остатки складывают в кучи и сжигают.

Сейчас эту работу проводят в Сомовском лесничестве, где предстоит расчистить 16 гектаров леса. На следующем этапе приведут в порядок захламленные участки леса в Пригородном, Сомовском, Семилукском, Воронежском, Давыдовском и Новоусманском лесничествах, общей площадью 150 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU