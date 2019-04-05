Экологи потребовали у мэрии Воронежа убрать мусор вдоль железной дороги

СЕГОДНЯ 18:42 2019-04-05T18:42:51+03:00

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Инспекторы Департаменты природных ресурсов и экологии продолжают инспектировать состояние полос отвода вдоль автомобильных и железных дорог. На этот раз кучи бытового и производственного мусора обнаружили вдоль участка железной дороги на территории Левобережного района – от станции Придача до въезда в туннель в районе автомобильного кольца на улице Димитрова.

Твердые коммунальные отходы и порубочные остатки лежат в полосе отвода железной дороги от переулка Путевой (вблизи дорожного) до строения 34Б по ул. Волгоградская (в 1,5 км от остановочной станции Придача). Площадь захламления составляет 0,1 га.

Департамент направил в адрес мэрии и управления ЮВЖД письма с требованием убрать мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU