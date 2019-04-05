В Воронеже замначальника отдела судебных приставов заплатит штраф в 350 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:02 2019-04-05T18:02:30+03:00

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Суд признал вину бывшего заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава одного из районных отделов судебных приставов города Воронежа в совершении покушения на мошенничество. По версии следствия, в ноябре 2018 года обвиняемый в личном общении с представителем коммерческой фирмы пообещал ему за вознаграждение уладить вопрос по исполнительному производству. За свои услуги попросил перевести на банковскую карту 100 тысяч рублей. Номер карты написал на листе бумаги.

На следующий день после того, как клиент перевел требуемую сумму заместителя старшего пристава задержали оперативники. На предварительном следствии осужденный давал признательные показания, а его вину также подтвердили свидетели и данные экспертизы.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в 350 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU