В центре Воронежа сотрудники ГИБДД взяли на себя функции светофора

СЕГОДНЯ 17:27 2019-04-05T17:27:51+03:00

фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Электрический регулировщик вышел из строя на площади Заставы

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В пятницу, 5 апреля, на одном из самых напряженных перекрестков Воронежа вышел из строя светофор. В считанные минуты, на улице образовался затор. Пока ремонтная бригада выясняла причину поломки и устраняла ее, на место отправились сотрудники Госавтоинспекции, чтобы по-старинке, с помощью жезла, разрулить ситуацию.

- Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и четко соблюдать распорядительные сигналы инспекторов ДПС, - обратились к воронежцам полицейские.

Хочется верить, что водители и пешеходы, привыкшие к трехцветным сигналам, поймут сигналы, поданные жезлом и жестами инспекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU