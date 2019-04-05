В центре Воронежа сотрудники ГИБДД взяли на себя функции светофора
Электрический регулировщик вышел из строя на площади Заставы
фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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В пятницу, 5 апреля, на одном из самых напряженных перекрестков Воронежа вышел из строя светофор. В считанные минуты, на улице образовался затор. Пока ремонтная бригада выясняла причину поломки и устраняла ее, на место отправились сотрудники Госавтоинспекции, чтобы по-старинке, с помощью жезла, разрулить ситуацию.
- Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и четко соблюдать распорядительные сигналы инспекторов ДПС, - обратились к воронежцам полицейские.
Хочется верить, что водители и пешеходы, привыкшие к трехцветным сигналам, поймут сигналы, поданные жезлом и жестами инспекторов.
ИСТОЧНИК KP.RU