2019-04-05T17:26:19+03:00
Общество

Воронежский танк Т-34 пройдет в праздничном эшелоне «Поезд Победы»

Техника из нашего города станет частью передвижного музея
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Танк бережно снимут с постаментаТанк бережно снимут с постаментаФото: предоставлено мэрией Воронежа.
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Танк Т-34, установленный у Центра военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» в Левобережном районе города уедет из Воронежа. В апреле он отправится в путешествие в рамках акции «Поезд Победы».

В городах на пути следования ведомого паровозом ретро-состава пройдут выставки, торжественные митинги, выступления артистов и творческих коллективов. «Поезд Победы» - это передвижной музей и концертная площадка. Он будет оформлен как воинский эшелон времен Великой Отечественной войны.

– В 1942-1943 годах за Воронеж сражались танкисты 17-го, 18-го, 25-го танковых корпусов и 5-й танковой армии и других бронетанковых соединений. В память об этих событиях на проспекте Патриотов был установлен памятник легендарной боевой машине. Мы с удовольствием поддержали патриотическую акцию Юго-восточной железной дороги, – отметил руководитель управления культуры Андрей Харитонов.

Боевую машину снимут с постамента и доставят к месту погрузки 8 апреля. Т-34 в составе «Поезда Победы» смогут увидеть жители Белгородской, Липецкой, Саратовской и Тамбовской областей, а в конце апреля танк вернется в Воронеж и к началу цикла праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, будет вновь установлен на постамент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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