На капитальный ремонт медучреждений Воронежской области выделят больше 659 миллионов

СЕГОДНЯ 16:48 2019-04-05T16:48:59+03:00

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В Воронежской области на капитальный ремонт 27 медицинских учреждений выделят больше 659 миллионов рублей. В перечне объектов, 25 больниц, два диспансера и Графский детский санаторий.

Капитальный ремонт предусматривает замену изношенных строительных конструкций, ремонт систем отопления, вентиляции, электро- и водоснабжения, а также канализации. В зданиях установят современную сантехнику.

Предусмотрены работы по обеспечению систем автоматического тушения пожара, дымоудаления и оповещения. В отделке помещений будут использоваться негорючие материалы.

Кроме того, в рамках капитального ремонта проведут работы по энергосбережению и повышению энергоэффективности зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU