Водитель воронежского автобуса заплатит штраф за то, что не пропустил на «зебре» пешеходов

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-05T16:02:52+03:00

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Госавтоинспекторы проверили достоверность размещенных в интернете фотоматериалов, уличающих водителя маршрутного автобуса №5а в нарушении правил дорожного движения. И выяснили, что 2 апреля около 16.00 41-летний водитель «Скании», следуя по улице Лизюкова, едва не сбил пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу. Люди буквально выпрыгнули из-под колес махины.

Этот инцидент запечатлел видеорегистратор одного из водителей. Факт нарушения подтвердился, полицейские отчитались, что маршрутчика-нарушителя наказали штрафом по статье 12.18 КоАП. Она предусматривает штраф от 1500 до 2500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU