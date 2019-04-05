В Воронеже наркозакладчиков пытаются изгнать культурным объявлением

СЕГОДНЯ 15:54 2019-04-05T15:54:14+03:00

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В Коминтерновском районе жители улицы Товарищеской, расположенной в частном секторе недалеко от бывшего Птичьего рынка, решили воззвать к совести наркозакладчиков. Дело в том, что их достали клиенты торговцев смертью. Эти субъекты в поисках «дури» изрядно портят им газон.

Так вот, в объявлении, вывешенном на заборе, наркозакладчиков убедительно просят не устраивать в этом месте свои тайники. Некоторые комментаторы высказывают мысль, что эта надпись может иметь обратный эффект – местные наркоманы ринутся туда еще яростнее, вдруг что осталось.

Как тут не вспомнить, что заместитель начальника УМВД России по Воронежу Сергей Бучнев говорил, что в Воронеже есть места (и их не мало), где наркоманы просто наудачу поднимают камни и находят закладки.

ИСТОЧНИК KP.RU