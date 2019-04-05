В центре Воронежа поставили столбики-ловушки для пешеходов

СЕГОДНЯ 15:32 2019-04-05T15:38:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Суровые столбики, препятствующие проезду на тротуар, поставили у дома на улице Кольцовской, 31. Острые ржавые трубы, торчащие из земли, может и препятствуют проезду и парковке в зоне «зебры», и это хорошо, но ночью их можно и не разглядеть и пешеходам. А, значит, можно на них наткнуться, и что-нибудь себе сломать.

Ранее жители центра жаловались, что водители, раньше стоявшие на Плехановской, повадились оставлять машину на Кольцовской. Помешали им те же столбики, далекие от эстетического идеала.

Автор фото задается вопросом, нельзя ли было сделать преграды наглым автомобилистам более основательно, скажем, как бетонные клумбы с цветами. Но чтобы все сразу было хорошо, это, знаете ли, фантастика не из нашей жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU