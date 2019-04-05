Под Воронежем на грабеже попалась женщина, едва освободившаяся из-под ареста
Злоумышленница попыталась вынести из магазина 12 пачек масла
Злоумышленнице грозит четыре года тюрьмыФото: из архива «КП»
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Лишь два часа погуляла на свободе 50-летняя женщина, освободившись из-под административного ареста. Зайдя в магазин в Семилуках, дама набила под одежду 12 пачек сливочного масла на общую сумму 1200 рублей и попыталась пройти через кассу, не заплатив за товар.
Бдительный персонал магазина заметил действия женщины и задержал ее, вызвав на место полицейских. Им злоумышленница рассказала, что пошла на новое преступление из-за безденежья и отсутствия места работы.
В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Новый срок может оказаться внушительным – до четырех лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU