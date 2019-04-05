Читатели "КП" выбрали самую привлекательную офисную сотрудницу Воронежа

СЕГОДНЯ 14:52 2019-04-05T16:01:32+03:00

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Екатерина Яньшина стала самой привлекательной участницей конкурса "Мисс Офис" по версии читателей "Комсомолки". Напомним, в течение недели мы предлагали вам отдать свой голос за понравившуюся девушку. Все 20 очаровательных кандидаток подали свои анкеты для участия в очном региональном этапе "Мисс Офис", который пройдет уже завтра, 6 апреля, в 16:00 в "Сити-парк Гранд".

Победительницы кастинга получат возможность представить Воронеж на финале конкурса и выиграть 2 000 000 рублей, роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора компании "Комус".

Екатерина Яньшина, которая завоевала симпатию наших читателей, тоже получит приятный приз от редакции. Где и в какое время забрать презент можно уточнить по номеру: 27-27-754.

ИСТОЧНИК KP.RU