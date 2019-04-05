Мэр Воронежа посетил Опорный университет

СЕГОДНЯ 14:35 2019-04-05T14:35:10+03:00

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4 апреля ВГТУ посетил глава городского округа город Воронеж Вадим Кстенин. Вместе с ректором вуза Сергеем Колодяжным глава города осмотрел передвижную дорожную лабораторию и посетил Центр коллективного пользования ВГТУ, в состав которого входят оснащенные уникальным оборудованием лаборатории грунтоведения, механики грунтов и инженерной геологии, строительных материалов и технологий, испытаний строительных конструкций. По словам Вадима Ксетина, «то, чем сегодня обладает опорный университет, может серьезно помочь в развитии экономики не только города, но и региона».

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ИСТОЧНИК KP.RU