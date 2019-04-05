Жители воронежской многоэтажки на улице В.Невского переплатили УК по первой строке 120 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-05T14:28:21+03:00

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Сотрудники Государственной жилищной инспекции по Воронежской области провели внеплановую проверку УК «Династия», которая обслуживает дом №30 по улице В.Невского, и нашли подтверждение нарушений, о которых сообщили его жильцы. Выяснилось, что УК в период с августа по декабрь 20198 года существенно завысила размера платы за жилое помещение. Кроме того, компания не разместила в ГИС ЖКХ отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом № 30 по ул. Владимира Невского.

По результатам проверки управленцам выдали предписание об устранении нарушений. Контрольная проверка подтвердила, что в квитанциях за февраль УК сделала перерасчет на общую сумму более 120 тысяч рублей.

Мировой суд, рассмотрев иск ГЖИ, признал компанию виновной в административном правонарушении и назначил ей штраф в размере 125 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU