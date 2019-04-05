В Воронеже на месте древнеславянской крепости могут начать застройку

СЕГОДНЯ 13:52 2019-04-05T13:53:07+03:00

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В группе «Археологическое наследие» ВКонтакте забили тревогу: один из элементов комплекса славянских памятников Вантит, располагающийся недалеко от санатория имени Горького, могут разрушить, организовав там очередное строительство. Кузнецовское городище, относящееся к VIII-X векам, неизвестные деятели обнесли сеткой, проход туда закрыли и повесили табличку «Земляные работы».

Между тем, когда в последний раз в этом месте проводили археологические исследования, а было это в 1995 году, ученые ВГУ обнаружили богатый культурный слой. В постройках полуземляночного типа нашли бронзовые и серебряные украшения, орудия труда, изделия из глины, кости, свидетельствующие, что на Кузнецовском городище в период формирования древнерусского государства кипела активная жизнь. Помимо раннего средневековья здесь есть артефакты эпохи бронзы и раннего железного века.

Остатки старинной крепости расположены недалеко от санатория имени Горького.Фото: Археологическое наследие, ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU