В конце марта жители Воронежской области чаще всего вызывали скорую помощь из-за жара
На прошлой неделе таких обращений было 653
Медицинская статистика свидетельствует о новом росте ОРВИ и гриппаФото: из архива «КП»
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За период с 25 по 31 марта жители Воронежской области 6244 раз вызывали скорую помощь, в том числе 653 раза – детям. Чаще всего неотложная помощь требовалась людям с высокой температурой. Таких вызовов было 653 из общего числа.
34 жителя нуждались во врачах после ДТП, 115 пациентов столкнулись с нарушением мозгового кровообращения, 22 человека госпитализировали с признаками инфаркта миокарда. 384 раза фельдшеры выезжали на несчастные случаи – травмы и отравления.
За неделю в больницы попали 2201 человек, среди них 81 беременная женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU