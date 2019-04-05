Воронежская пенсионерка за месяц спустила на магов полмиллиона

СЕГОДНЯ 13:23 2019-04-05T13:23:43+03:00

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Воронежская пенсионерка за месяц отдала за услуги целителям – шарлатанам 500 тысяч. Женщине казалось, что ее преследуют неудачи из-за порчи и она пыталась избавиться от проблем с помощью магии. Телефоны «специалистов» в снятии порчи пенсионерка брала из рекламы, которой пестрит телеэфир. Каждый сеанс у магов стоил 40 – 50 тысяч рублей. За месяц женщина перечислила на счета всевозможных колдунов полмиллиона, а улучшения в ее жизни не произошло. Тогда она обратилась к родственникам, которые посоветовали написать заявление в полицию.

- В настоящее время по этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

За минувшие сутки жертвами дистанционных мошенников кроме пенсионерки стали еще четыре человека. Полицейские просят быть внимательными и не перечислять деньги на счета незнакомых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU