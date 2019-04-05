Под Воронежем на пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-05T12:49:03+03:00

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В пятницу, 5 апреля, в поселке Хохольский Хохольского района случился пожар, обернувшийся трагедией. Горел дом на улице 50 лет Победы.

- О пожаре сообщили в 6.50. На место ЧП выехали два отделения – восемь человек на двух машинах. Огонь потушили в 7.20. Пламя повредило домашние вещи, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – В горевшей комнате обнаружили труп 64-летнего мужчины. Причины смерти, а также возникновения пожара еще предстоит выяснить.

Напомним, той же ночью сгорели дома в садоводческом товариществе в Советском районе и в поселке Воля Новоусманского. Эти пожары обошлись без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU