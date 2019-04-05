В список ремонта на 2019 год внесли 10 дорог частного сектора Воронежа

СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-05T12:50:32+03:00

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В списке дорожного ремонта на этот год значатся десять улиц частного сектора. Среди них – переулок Снежный. Житель этой улицы пришел на личный прием к Олегу Котову, руководителю управления дорожного хозяйства города, чтобы выяснить, когда к ним прийдет цивилизация.

- Сейчас мы объявили торги по поиску подрядчика на проведение этих работ, – сообщил посетителю Котов.

Второе обращение к руководителю дорожного управления касалось ремонта подъездной дороги к домам №№ 23, 25а по улице Антонова-Овсеенко. Олег Котов пообещал помочь решить и эту проблему и поручил управе Коминтерновского района устранить ямы в указанном проезде.

ИСТОЧНИК KP.RU