В список ремонта на 2019 год внесли 10 дорог частного сектора Воронежа
В списке дорожного ремонта на этот год значатся десять улиц частного сектора. Среди них – переулок Снежный. Житель этой улицы пришел на личный прием к Олегу Котову, руководителю управления дорожного хозяйства города, чтобы выяснить, когда к ним прийдет цивилизация.
- Сейчас мы объявили торги по поиску подрядчика на проведение этих работ, – сообщил посетителю Котов.
Второе обращение к руководителю дорожного управления касалось ремонта подъездной дороги к домам №№ 23, 25а по улице Антонова-Овсеенко. Олег Котов пообещал помочь решить и эту проблему и поручил управе Коминтерновского района устранить ямы в указанном проезде.
ИСТОЧНИК KP.RU