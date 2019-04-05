В воронежском «Факеле» поменяли главного тренера

СЕГОДНЯ 12:30 2019-04-05T12:55:02+03:00

Игорь Пывин - больше не главный тренер "Факела". Фото: с сайта ФК "Факел"

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В пятницу, 5 апреля, на сайте «Факела» сообщили об уходе главного тренера команды Игоря Пывина. Игорь Вячеславович покинул пост, по официальной информации, «по соглашению сторон».

Преемника, видимо, уже нашли. Им станет Сергей Булатов. В прошлом известный футболист играл за «Факел» в золотые времена клуба в российской истории. Тогда команда выступала в высшей лиге, а Булатов провел 1999 и 2000 годах за клуб 44 матча, в которых забил 14 голов.

В последние годы Булатов, ставший тренером, возглавлял экзотические проекты – московский «Арарат» и ФК «Сахалин». И в обоих случаях выводил команды в лидеры своих зон второй лиги. Клубы не поднимались в ФНЛ в первом случае, потому что команда переехала в Армению, во втором – просто денег для этого не было.

Сергей Булвтов на рубеже веков играл за "Факел".Фото: с сайта ФК "Факел"

А теперь Булатов, похоже, станет главным тренером.Фото: с сайта ФК "Тамбов".

Сейчас Сергей Булатов находится в Воронеже, теперь понятно, почему. Впрочем, беды «Факела» далеко не в фигуре главного тренера...

ИСТОЧНИК KP.RU