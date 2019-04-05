Под Воронежем солист балета попал в ДТП, ему ампутировали ногу

СЕГОДНЯ 12:02 2019-04-05T12:03:45+03:00

Юношу отвезли в больницу, но спасти ногу ему не смогли. Фото: из архива «КП»

Машина влетела в 19-летнего парня, когда он стоял у забора

Изменить размер текста: A A

В среду, 3 апреля, в 21.26 у дома № 25 по улице 50 лет Октября в поселке Отрадное Новоусманского района случилось ДТП, которое может лишить работы попавшего в него 19-летнего парня.

По свидетельствам очевидцев, ВАЗ-2111 налетел на молодого человека, когда он стоял у забора. Юношу отвезли в больницу «Электроника», где ему вынуждены были ампутировать правую голень. Самое страшное, что молодой человек- артист балета, и он таким образом фактически лишился профессии. Юноша - солист балетной группы воронежского хора имени Массалитинова.

В хореографическом училище, выпускником которого является попавший в ДТП артист, сейчас собирают деньги для помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU