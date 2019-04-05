В Воронежской области исчезают Зои, Борисы и Валерии

СЕГОДНЯ 10:58 2019-04-05T11:00:49+03:00

По-прежнему новорожденных чаще всего называют Артемами и Анастасиями. Фото: Мария ЛЕНЦ

За первый квартал в 2019 году родились 5011 детей

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В региональном управлении ЗАГС сообщили данные по рождаемости за первый квартал 2019 года. С января по март в Воронежской области появились на свет 5011 детей – 2521 мальчик и 2490 девочек.

По-прежнему мальчиков чаще всего называют Артем – за первый квартал такое имя получили 145 младенцев. Немного отстают Александры (133) и Максимы (119). Также часто новорожденным дают имена Иван (103), Матвей (98), Егор (97), Дмитрий (92), Михаил (88), Илья (86) и Кирилл (81).

Среди девочек на пике популярности Анастасии (113 малышек). В тройке также Полины (105) и Мария (104). Также много родителей называют дочек Виктория (99), София (94), Александра (93), Анна (92), Вероника (89), Дарья (87) и Алиса (86).

Встречаются и редкие имена: Лейла, Зухра, Зарина, Гаяне, Малик, Ахмад, Ибрагим, Тамерлан (видимо, у родителей, приехавших из южных республик). Есть оригиналы, назвавшие малышей Златослава, Мелисса, Лукерья, Актилек, Светозар, Радомир. Любопытно, что редкими становятся вроде бы обычные имена Зоя, Аркадий, Борис и даже Валерий.

ИСТОЧНИК KP.RU