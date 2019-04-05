В Воронеже выходные будут сухими и теплыми

СЕГОДНЯ 10:21 2019-04-05T10:21:19+03:00

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В Воронежском гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие выходные. Похоже, ненастье наконец-то заканчивается.

- Снег в нашу область принес циклон. Он сначала двигался в направлении Каспийского моря, но там натолкнулся на мощный антициклон, повернул в нашу область и испортил погоду, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Сегодня в течение дня еще будет перепархивать снег. А вот уже начиная с субботы, придет антициклон, и погода будет нормальной для этого времени года, даже теплее, чем обычно. По предварительным данным, в первой половине апреля снега больше не ожидается.

В субботу, 6 апреля, ночью будет около нуля и пасмурно. Днем будет выглядывать солнце и потеплеет до +10.

В ночь на воскресенье, 7 апреля, обещают +1 градус при опять же пасмурной погоде. Днем подует восточный ветер, солнце будет периодически показываться из-за туч, и столбик термометра поднимется до +12.

Ночью в понедельник, 8 апреля, ветер сменится на юго-восточный, синоптики прогнозируют +2, снова будет пасмурно. Днем погода будет такой же, как сутки ранее.

А вот во вторник, 9 апреля, ночь будет такой же, как и 8-го, а вот день будет сильно отличаться – пойдет дождь, зато потеплеет до +14.

ИСТОЧНИК KP.RU