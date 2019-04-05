В Воронеже парень так подвез трех девушек, что покалечил одну из них

СЕГОДНЯ 09:34 2019-04-05T09:59:49+03:00

Водителю, врезавшемуся в столб, грозит до двух лет тюрьмы. Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

Полицейские отправили в Коминтерновский районный суд уголовное дело в отношении 22-летнего жителя села Гнилуша Эртильского района.

4 августа 2018 гола в Воронеже в 3.30 он ехал в своей «девятке» с тремя девушками за рулем по улице 9 Января со стороны улицы Машиностроителей в направлении Антонова-Овсеенко. Машину занесло на парковку, и она врезалась в столб. 22-летняя пассажирка получила тяжелые травмы.

Молодой человек признал свою вину. Он объяснил то, что не справился с машиной, своей невнимательностью и сильной усталостью и выразил готовность добровольно возместить причиненный вред пострадавшей девушке.

По части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU