В Воронеже парень так подвез трех девушек, что покалечил одну из них
Полицейские отправили в Коминтерновский районный суд уголовное дело в отношении 22-летнего жителя села Гнилуша Эртильского района.
4 августа 2018 гола в Воронеже в 3.30 он ехал в своей «девятке» с тремя девушками за рулем по улице 9 Января со стороны улицы Машиностроителей в направлении Антонова-Овсеенко. Машину занесло на парковку, и она врезалась в столб. 22-летняя пассажирка получила тяжелые травмы.
Молодой человек признал свою вину. Он объяснил то, что не справился с машиной, своей невнимательностью и сильной усталостью и выразил готовность добровольно возместить причиненный вред пострадавшей девушке.
По части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU