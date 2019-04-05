2019-04-05T10:40:05+03:00
Общество

Воронежский борец с педофилами предупредила об эпидемии интимных фото

Анна Левченко сообщила, что ее друга атаковали дамы своими снимками в стиле ню
Яков СТРОГОВ
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архив "КП".архив "КП".Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Непримиримый боец с педофилами, девушка из Воронежа Анна Левченко, ныне живущая в Москве, поделилась в соцсети личной историей. Она сообщила, что друг приехал поздравить ее с днем рождения и рассказал о своих переживаниях. Дело в том, что его атаковали дамы. Не в жизни, а в Сети. Одна из них прислала свои прелести на фото, а другая прямо намекнула на интим. Весна в общем…

Левченко призналась, что после того, как друг уехал, она взяла и отправила свое пикантное фото другому приятелю. Поделилась историей со своей подругой, а та заявила о своем желании направить свой аналогичный снимок тому парню, который послужил толчком для эстафеты. Даже попросила сделать фото в стиле ню своего мужа, потом после приступа смеха от своего намерения отказалась.

На этом история не закончилась. Тот самый друг в ночи написал Анне, что свои голые груди прислала ему еще одна дама.

После такой истории прямо захотелось заглянуть в почту. А что, а вдруг?

ИСТОЧНИК KP.RU

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