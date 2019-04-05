2019-04-05T08:42:02+03:00
Общество

В Воронеже жильцы дома «упаковали» машину, перегородившую вход в подъезд

Ее замотали то ли скотчем, то ли целлофаном
Яков СТРОГОВ
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Такая вот обертка появилась у иномарки.Такая вот обертка появилась у иномарки.Фото: "Мой и твой Воронеж".
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В паблике «Мой и твой Воронеж» появилось фото иномарки, нагло перегородившей вход в подъезд. Жильцы дома намекнули водителю, что так делать не надо. Причем сделали это довольно культурно. Не стали бить стекла, прокалывать шины и даже кидать мусор на капот. Просто обмотали машину то ли скотчем, то ли целлофаном. Пусть попотеет, освобождая свою «ласточку» из плена.

По поводу такой парковке в паблике устроили опрос. В нем попросили ответить, справедливо ли поступили жильцы. Утром 5 апреля в опросе поучаствовали 640 человек. 70 процентов поддерживают жильцов. Почти 22% считают, что с парковками сложно, а машину всегда можно обойти. 7,6 процента участников опроса с ответом затруднились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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