В Воронеже и пригородном поселке сгорели два дома

СЕГОДНЯ 08:23 2019-04-05T08:23:45+03:00

Пожары потушили, но к тому времени дома уже остались без крыш. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

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В пятницу, 5 апреля, в 1.49 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в Советском районе в садоводческом товариществе «Придонье» на улице Кемеровской.

- На место ЧП выехали три отделения пожарных частей – всего десять человек на трех машинах. Горел жилой дом 6х4 метра. Пожар полностью ликвидировали в 2.20. Однако к тому времени уже рухнула вся крыша. По предварительным данным, на пожаре никто не пострадал. Причину возгорания предстоит установить, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

В ту же ночь в 00.34 загорелся жилой дом 8х12 метров в поселке Воля Новоусманского района на улице Линейной. На месте пожара работали четыре отделения МЧС – 12 человек на четырех машинах. Пожар потушили в 1.20, но крыша, как и в Советском районе, рухнула по всей площади. Во время ЧП никто не пострадал, причина возгорания также пока неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU