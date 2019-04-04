Не стало воронежской поэтессы Людмилы Бахаревой

СЕГОДНЯ 20:20 2019-04-04T20:42:46+03:00

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В возрасте 81 года ушла воронежская поэтесса и писательница Людмила Бахарева (Шевченко). Людмилы Петровны не стало вечером 3 апреля. Похороны пройдут завтра, 5 апреля, в 14.00 на Березовском (Буденновском) кладбище.

Людмила Бахарева родилась в Сталинграде в 1937 году. С 1959 года работала в районных газетах Воронежской области, с 1965 по 1993 год занимала должность редактора Центрально-Черноземного книжного издательства. Людмила Петровна - член Союза российских писателей, автор более чем десяти книг стихотворений и прозы. Последний ее сборник - "Сквозь наши годы" - увидел свет совсем недавно, в 2018 году.

Познакомиться с ее работами можно на сайте литературно-художественного журнала "Подъем".

Людмила Бахарева.

ИСТОЧНИК KP.RU