2019-04-04T19:09:50+03:00
Происшествия

В Воронеже молодого водителя будут судить за травмы пассажирки после ДТП

Его "Лада" врезалась в столб на улице 9 Января
Виктор ПАВЛОВ
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Фото: сообщество "Аварии ДТП Воронежа".Фото: сообщество "Аварии ДТП Воронежа".
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В полиции рассказали об итогах проверки по факту аварии, которая произошла на улице 9 Января летом прошлого года. При движении в сторону улицы Антонова-Овсеенко 22-летний парень на "Ладе-99" врезался в столб. В машине были три пассажирки. Одна из девушек, 22-летняя жительница Воронежа, получила тяжелые травмы. Их расценили как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

- Обвиняемый объяснил ДТП своей невнимательностью и утомленным состоянием. Выразил готовность добровольно возместить причиненный потерпевший вред, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Коминтерновский районный для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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