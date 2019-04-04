2019-04-04T18:18:49+03:00
Общество

Губернатор Воронежской области назвал новый бренд региона

Глава региона делает ставку на особый вид сельского хозяйства
Виктор ПАВЛОВ
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Воронежская область будет делать ставку на органическое земледелие, то есть сельское хозяйство без пестицидов и гербицидов. Об этом на открывшемся в Воронеже Агропродовольственном форуме заявил губернатор Александр Гусев.

- Правительство области рассматривает аграрный сектор как драйвер региональной экономики. Мы заняли устойчивые позиции в первой пятерке регионов России по объему производимой продовольственной продукции. Одним из богатых источников дальнейшего развития агропромышленного комплекса считаю внедрение органического земледелия. В ближайшие годы это направление должно стать прорывным проектом и новым брендом региона, - подчеркнул Гусев.

Как сообщают в облправительстве, сейчас готовится ряд документов, которые ускорят развитие органического земледелия. Это новый Закон Воронежской области "Об органической продукции", а также постановление о компенсации затрат на сертификацию органического производства и приобретение разрешенных препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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