Губернатор Воронежской области назвал новый бренд региона
Воронежская область будет делать ставку на органическое земледелие, то есть сельское хозяйство без пестицидов и гербицидов. Об этом на открывшемся в Воронеже Агропродовольственном форуме заявил губернатор Александр Гусев.
- Правительство области рассматривает аграрный сектор как драйвер региональной экономики. Мы заняли устойчивые позиции в первой пятерке регионов России по объему производимой продовольственной продукции. Одним из богатых источников дальнейшего развития агропромышленного комплекса считаю внедрение органического земледелия. В ближайшие годы это направление должно стать прорывным проектом и новым брендом региона, - подчеркнул Гусев.
Как сообщают в облправительстве, сейчас готовится ряд документов, которые ускорят развитие органического земледелия. Это новый Закон Воронежской области "Об органической продукции", а также постановление о компенсации затрат на сертификацию органического производства и приобретение разрешенных препаратов.
ИСТОЧНИК KP.RU