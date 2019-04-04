В Нововоронеже мать, не лечившую годовалую дочь, заставят бесплатно трудиться

СЕГОДНЯ 17:15 2019-04-04T17:16:18+03:00

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В четверг, 4 апреля, мировой суд Нововоронежа вынес приговор по делу 35-летней местной жительницы.

Мать троих детей, до этого лишенная родительских прав в отношении двух из них, спустя рукава заботилась и о третьем ребенке – годовалой дочке. Она не собиралась лечить захворавшую малышку. Ребенок болел с декабря 2018-го до середины января 2019 года. Если бы не соседка, сообщившая в местную больницу о том, что девочка страдает, а мать ничего не предпринимает, чтобы ее вылечить, малышка могла и умереть. К нерадивой женщине пришел врач-педиатр. Медик пригрозил, что если она не отправит дочь в больницу, то ее у нее отберут органы опеки. В итоге девочку все же госпитализировали, ей поставили диагноз - левосторонняя пневмония.

На судебном заседании женщина признала свою вину. Ее приговорили к 350 часам обязательных работ. А вот последнего своего ребенка женщина потеряла – ее лишили родительских прав и на эту кроху.

ИСТОЧНИК KP.RU