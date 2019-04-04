29-летний мужчина упал с балкона воронежской многоэтажки

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-04T17:15:13+03:00

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Минувшей ночью около многоэтажки на улице Владимира Невского нашли тело мужчины. Как позже выяснилось, это оказался молодой человек 1990 года рождения.

Примерно в 22.40 он упал с высоты 15 этажа. Очевидцы сообщают, что мужчину видели на пожарной лестнице (в доме есть общие балконы). О причинах происшествия говорить пока рано. Делом занимаются правоохранители.

В СУ СК РФ по Воронежской области комментируют:

- По факту смерти мужчины следователями проводится доследственная проверка. Проведен осмотр, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти, опрашиваются очевидцы. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU