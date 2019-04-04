2019-04-04T16:47:39+03:00
Происшествия

Наконец-то задержали мошенников, которые говорили воронежцам: "Ваш сын попал в ДТП..."

Им удалось заполучить по меньшей мере 400 тысяч рублей
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Удалось задержать двоих мужчин, которые терроризировали воронежцев телефонными мошенничествами. Работали по схеме, проверенной годами. Один представлялся родственником, который угодил в ДТП с пешеходом, второй говорил от лица полицейского, готового уладить вопрос за вознаграждение. Деньги забирал таксист, который потом перечислял их на счет подозреваемых.

- Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Воронежу задержаны подозреваемые в совершении серии телефонных мошенничеств. Ими оказались двое ранее судимых за кражи и мошенничества жителя Новосибирской области, 30 и 31 лет, - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

В полиции говорят как минимум о восьми случаях мошенничества, из которых два не удалось довести до конца по независящим от самих злоумышленников обстоятельствам. Общая сумма ущерба - около 400 тысяч рублей. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24