В Воронеже перестанут красить бордюры в черно-белый

СЕГОДНЯ 16:23 2019-04-04T18:09:15+03:00

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Воронежские дорожники решили отказаться от окрашивания бордюров дорог в черно-белые полосы. Полосы будут наносить только на участки вдоль крутых спусков, а также на поворотах для привлечения внимания участников дорожного движения. Вместе с бордюрами перестанут белить и стволы деревьев. Практического значения их окраска в городской среде не имеет, а из общей гаммы выбивается.

– В последнее время все чаще при принятии решений об эстетической части развития городов власти обращаются к профессиональному архитектурному сообществу. Решение не красить бордюр и части стволов деревьев избавит Воронеж от необоснованно ярких цветов, которые диссонируют с исторической архитектурой и являются раздражающим фактором, как для водителей, так и для пешеходов, - рассказал, курирующий вопросы архитектуры, помощник губернатора Воронежской области Константин Кузнецов.

На переходный период ранее черно-белые бордюры окрасят в нейтральный серый цвет. А в последствии бордюры будут первозданного, бетонного вида.

СПРАВКА «КП»

Традиция красить в белый цвет деревья и элементы городского благоустройства происходит из советской армии. В годы Великой Отечественной войны границы трассы, где шли военные, окрашивали в белый цвет для того, чтобы не включать ночью фары на грузовиках - автоколонна не должна быть заметна для немецкой авиации. Потом тенденция к окраске в белый цвет бордюров и столбов появилась на территории воинских частей для создания атмосферы ухоженности и как способ приучения к дисциплине. Позже, белые деревья стали обязательным атрибутом советских субботников весной в городах. Краску на бордюры наносят и за границей. Так, в США красный бордюр означает запрет парковки, желтый, что можно припарковаться на определённое время, а зеленый или бесцветный говорит о наличии беспрепятственного парковочного пространства.

ИСТОЧНИК KP.RU