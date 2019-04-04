2019-04-04T16:16:26+03:00
Звезды

Хор Fermata исполнит воронежцам кавер-версии хитов Queen, Animal Jazz и "Браво"

Концерт пройдет в конце
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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афиша ВКЗафиша ВКЗ
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24 апреля для земляков выступит новый коллектив Воронежского концертного зала - хор FERMATA. В концерте примут участие солисты, мужской, женский и смешанный составы хора, инструментальный бэнд и симфонический оркестр ВКЗ.

В программе вечера прозвучат авторские сочинения, композиции a cappella, а также кавер-версии популярных хитов отечественной и зарубежной эстрады, среди них авторские аранжировки композиций групп Queen, Animal Jazz, "Браво", Serebro, Bruno Mars, Уитни Хьюстон, Константина Меладзе, Валерия Сюткина, Ани Лорак, Игоря Саруханова.

Концерт пройдет 24 апреля в ВКЗ, начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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