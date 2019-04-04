2019-04-04T16:09:45+03:00
Общество

В Воронежской области с предприятия взыскали 11 миллионов за незаконную добычу песка

У предпринимателей не было лицензии
Юрий КОЗЛОВ
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Предприниматели незаконно выкопали 50 тысяч кубометров песка.Предприниматели незаконно выкопали 50 тысяч кубометров песка.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В Борисоглебскую межрайонную прокуратуру поступила информация от департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области о том, что на месторождении «Чигорак-2» добывают строительный песок без лицензии на эту деятельность. Землю бизнесмены купили, а вот документы, необходимые для работы, не оформили. В итоге без законных оснований вырыли песок в объеме 50 тысяч кубических метров. По расчетам департамента, размер вреда, причиненного недрам, составил более 11 миллионов рублей.

Межрайонный прокурор обратился Борисоглебский городской суд. Там в декабре 2018 года дело прекратили в связи с якобы его неподсудностью. Прокурор подал апелляцию в Воронежский областной суд. Там вернули дело борисоглебским коллегам на новое рассмотрение. В итоге суд все же взыскал 11 миллионов рублей с предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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