Известный пианист сыграет воронежцам Стравинского, Равеля и Шопена

СЕГОДНЯ 15:49 2019-04-04T15:49:45+03:00

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17 апреля в Воронежском концертном зале в рамках абонемента №4 симфонического оркестра ВКЗ выступит пианист Алексей Тартаковский (Россия - США). Он заменит ранее объявленного солиста Евгений Божанов (Болгария), который не смог приехать.

В программе концерта музыкант в сопровождении оркестра ВКЗ в первом отделении исполнит цикл фортепианных пьес «Отражения» Равеля, три фрагмента из балета «Петрушка» («Русская», «У Петрушки», «Масленица») Стравинского. В во втором отделении прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром № 1. е-moll Шопена.

ВКЗ 17 апреля в 19.00 (6+).

ИСТОЧНИК KP.RU