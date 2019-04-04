Известный пианист сыграет воронежцам Стравинского, Равеля и Шопена
На гастроли приедет Алексей Тартаковский
афиша ВКЗ.
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17 апреля в Воронежском концертном зале в рамках абонемента №4 симфонического оркестра ВКЗ выступит пианист Алексей Тартаковский (Россия - США). Он заменит ранее объявленного солиста Евгений Божанов (Болгария), который не смог приехать.
В программе концерта музыкант в сопровождении оркестра ВКЗ в первом отделении исполнит цикл фортепианных пьес «Отражения» Равеля, три фрагмента из балета «Петрушка» («Русская», «У Петрушки», «Масленица») Стравинского. В во втором отделении прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром № 1. е-moll Шопена.
ВКЗ 17 апреля в 19.00 (6+).
ИСТОЧНИК KP.RU