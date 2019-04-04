Штраф в 600 тысяч рублей выплатят энергетики за особенности подключения воронежского микрорайона

СЕГОДНЯ 15:34 2019-04-04T15:35:59+03:00

Они требовали от подстанции дополнительные документы

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Воронежские антимонопольщики заинтересовались особенностями работы энергетиков. Представители ПАО "МРСК Центра" не заключали договор о технологическом присоединении подстанции "Отрадное", которая должна питать целый микрорайон.

- В ходе разбирательства установлено, что при рассмотрении заявления подстанции были неоднократно нарушены предусмотренные правилами сроки, - говорят в УФАС по Воронежской области. - Кроме того, ПАО "МРСК Центра" незаконно требовало предоставление дополнительной информации и документов.

В итоге энергетикам назначили штраф в размере 600 тысяч рублей. Еще на 10 тысяч оштрафовали сотрудника, принимавшего отмеченные выше решения.

ИСТОЧНИК KP.RU