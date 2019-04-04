Под Воронежем мать-алкоголичку лишили прав на двух дочерей

СЕГОДНЯ 15:01 2019-04-04T15:01:25+03:00

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У жительницы Аннинского района по суду отобрали двоих детей. Мать-алкоголичка, состоящая с марта 2016 года на учете у врача-нарколога и в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, систематически не занималась содержанием и воспитанием своих дочерей с июля 2017 года. Девочки 4 и 12 лет с августа 2018 года находятся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, куда их определили соцслужбы.

С матерью неоднократно проводили беседы работники органов системы профилактики и привлекали к административной ответственности, но родительница так и не встала на путь исправления, с алкоголем не завязала и дочерей навещала не более трех раз. В итоге прокурор Аннинского района обратился в суд с заявлением о лишении ответчицы родительских прав в отношении ее несовершеннолетних детей за уклонение женщины от исполнения родительских обязанностей.

- Суд положительно решил и присудил безответственной мамаше выплачивать алименты на содержание дочек, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU