Под Воронежем мать-алкоголичку лишили прав на двух дочерей
У жительницы Аннинского района по суду отобрали двоих детей. Мать-алкоголичка, состоящая с марта 2016 года на учете у врача-нарколога и в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, систематически не занималась содержанием и воспитанием своих дочерей с июля 2017 года. Девочки 4 и 12 лет с августа 2018 года находятся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, куда их определили соцслужбы.
С матерью неоднократно проводили беседы работники органов системы профилактики и привлекали к административной ответственности, но родительница так и не встала на путь исправления, с алкоголем не завязала и дочерей навещала не более трех раз. В итоге прокурор Аннинского района обратился в суд с заявлением о лишении ответчицы родительских прав в отношении ее несовершеннолетних детей за уклонение женщины от исполнения родительских обязанностей.
- Суд положительно решил и присудил безответственной мамаше выплачивать алименты на содержание дочек, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU