В ГИБДД предупредили воронежцев о скользкой дороге

СЕГОДНЯ 14:16 2019-04-04T14:24:17+03:00

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В УГИБДД по Воронежской области предупредили водителей об особенностях погоды в ближайшие дни.

- Согласно прогнозам синоптиков, возможно выпадение осадков в виде снега, вследствие чего на отдельных участках дорожного покрытия может образоваться тонкий слой наледи. Автолюбителям, сменившим зимнюю резину на летнюю, необходимо быть предельно осторожными, - отмечают в ГИБДД.

В каких местах чаще всего образуется наледь? В первую очередь, на мостах и в низинах. Полицейские напоминают о необходимости быть максимально внимательным и, по возможности, исключить резкие маневры.

ИСТОЧНИК KP.RU