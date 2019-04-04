В ГИБДД предупредили воронежцев о скользкой дороге
Из-за особенностей погоды асфальт может покрыть наледь
Фото из архива "КП".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В УГИБДД по Воронежской области предупредили водителей об особенностях погоды в ближайшие дни.
- Согласно прогнозам синоптиков, возможно выпадение осадков в виде снега, вследствие чего на отдельных участках дорожного покрытия может образоваться тонкий слой наледи. Автолюбителям, сменившим зимнюю резину на летнюю, необходимо быть предельно осторожными, - отмечают в ГИБДД.
В каких местах чаще всего образуется наледь? В первую очередь, на мостах и в низинах. Полицейские напоминают о необходимости быть максимально внимательным и, по возможности, исключить резкие маневры.
ИСТОЧНИК KP.RU