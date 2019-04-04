2019-04-04T13:38:40+03:00
Происшествия

Расследованием случая прижигания ученика утюгом в школе под Воронежем займутся следователи

Дело передали из полиции в СК
Ярослав ИВАНОВ
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Уголовное дело 61-летнего экс-преподавателя технологии Землянской школы, ошпарившего ученика утюгом, изъяли из производства органов полиции и передали для дальнейшего расследования в Семилукский следственный отдел регионального следственного управления СК России. Педагога обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ), а именно в том, что 20 марта преподаватель на уроке технологии умышленно прислонил к спине мальчика нагретый утюг и ошпарил его паром за непослушание. В результате чего школьник получил термические ожоги кожи спины 1 и 2 степени.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, 20 марта мама пятиклассника обнаружила на спине у сына ожоги. Когда стала выяснять их происхождение, мальчик рассказал, что таким образом его «приструнил» учитель технологии. Ребенок расшалился и вывел педагога из терпения. Тогда мужчина взял горячий утюг и прислонил его к спине хулигана. Родительница рассказала «Комсомолке», что учителя уже ловили на рукоприкладстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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