Не рыбу, а браконьерские сети будут вылавливать на турнире в Воронеже
Мероприятие намечено на 20 апреля
Команды будут выходить на воду на маломерных судах.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Воронеже состоится турнир по вылову браконьерских сетей. На мероприятие приглашаются рыболовы-одиночки и команды, в каждой из которых - не более трех человек.
Спортсмены выходят на резиновых лодках, лодках ПВХ с мотором или без, катерах. На отведенной для турнира акватории нужно будет вылавливать сети спиннингами, "кошками", самодельными приспособлениями. Победителем станет тот, кто наберет наибольший вес сетей, освобожденных от грузил и водорослей.
Турнир пройдет 20 апреля. Точка сбора: пляж «Пески» Железнодорожного района. Заявки принимают до 19 апреля по телефону 274-58-38.
ИСТОЧНИК KP.RU