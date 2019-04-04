Не рыбу, а браконьерские сети будут вылавливать на турнире в Воронеже

СЕГОДНЯ 13:13 2019-04-04T13:14:14+03:00

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В Воронеже состоится турнир по вылову браконьерских сетей. На мероприятие приглашаются рыболовы-одиночки и команды, в каждой из которых - не более трех человек.

Спортсмены выходят на резиновых лодках, лодках ПВХ с мотором или без, катерах. На отведенной для турнира акватории нужно будет вылавливать сети спиннингами, "кошками", самодельными приспособлениями. Победителем станет тот, кто наберет наибольший вес сетей, освобожденных от грузил и водорослей.

Турнир пройдет 20 апреля. Точка сбора: пляж «Пески» Железнодорожного района. Заявки принимают до 19 апреля по телефону 274-58-38.

ИСТОЧНИК KP.RU