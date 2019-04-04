2019-04-04T13:11:21+03:00
Происшествия

В Воронежской области 16-летний подросток с несовершеннолетними подельниками обворовывал сараи и гаражи

Мальчишки сдали похищенное в пункт металлолома, где скупщиком оказался хозяин украденного
Ярослав ИВАНОВ
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В Новохоперском районе будут судить 16-летнего жителя поселка Елань-Коленовский за кражу из чужих сарая и гаража.

В декабре 2017 года обвиняемый сговорился с 12-летним товарищем обокрасть чужой сарай. Убедившись, что за ними никто не наблюдает, ребята руками выбили из окна сарая металлическую решетку и похитили водяной насос, алюминиевый лист и 20 алюминиевых швеллеров общей массой 20 кг, причинив собственнику материальный ущерб на сумму более 3000 рублей. Но не повезло так не повезло: похищенное имущество подростки принесли в пункт приема металлолома, где скупщиком оказался… 55-летний хозяин того самого сарая. Он узнал свои вещи, забрал их и повел ребят к своему сараю, чтобы убедиться в этом. Подростки извинились.

Но на этом обвиняемый не прекратил свои воровские приключения. В ноябре 2018 года он с двумя 13-летними товарищами сговорился похитить что-нибудь ценное из гаража 55-летнего мужчины. Сам наблюдал за окружающей обстановкой, пока его несовершеннолетние подельники через проем в крыше вытащили из гаража 12 электромоторов от стиральных машин, головку блока цилиндров от двигателя автомобиля «Форд-Скорпио», а также четыре аудиоколонки от автомобилей разных марок. Общий ущерб владельца составил более 10 000 рублей. Похищенное имущество подростки продали местному жителю, а вырученные деньги потратили.

Теперь 16-летнему подельнику придется ответить за кражи по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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