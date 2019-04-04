2019-04-04T13:00:16+03:00
Происшествия

Арестовали счета воронежского ритуального агенства, покупавшего информацию об умерших

Ранее осудили директора фирмы
Виктор ПАВЛОВ
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Руководитель конторы "договаривалась" с полицейскими.Руководитель конторы "договаривалась" с полицейскими.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Продолжается рассмотрение нашумевшего дела о ритуальном агентстве, покупавшем у полицейских информацию об умерших. Ранее осудили и самих стражей порядка, и руководителя фирмы (женщину признали виновной в двух фактах дачи взятки). Но в прокуратуре отметили: осуждение директора организации не освобождает от ответственности саму организацию.

Фирма будет проходить по административной статье "незаконное вознаграждение от имени юридического лица". Компании грозит около миллиона рублей штрафа за каждый факт взятки.

- Учитывая значительный размер административного штрафа, прокурор заявил перед судом ходатайства о наложения ареста на денежные средства фирмы, - говорят в областной прокуратуре. - Полномочия по наложению ареста на имущество по данной категории дел реализованы впервые на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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